"Moj suprug je od kuma pozajmio hiljadu evra da bismo krstili našeg sina, međutim on je imao u planu da od tog novca kupi drogu i da je preprodaje, tada su počele naše svađe, sve dok nije došlo do fizičkog obračuna. Odgurnula sam ga da bih se odbranila, pao je i udario glavu od noćni stočić, krvi je bilo svuda. A onda sam odlučila da sakrijem tragove i zakopam ga u dvorištu".

- To veče 31. avgusta došao je kum kod nas, do kasno je sedeo, pričali smo i posle toga sam shvatila da Kostas ima nameru da kupi drogu i preprodaje je. Legla sam u krevet, međutim do jutra nisam mogla da zaspim, ustala sam i rekla suprugu da ne radi to, da ostavi novac da krstimo sina koji već ima tri godine. Tada je izbila svađa.