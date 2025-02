- To pokazuje da su želeli da sačekaju rad policije i ostanu po strani. Nepojmljivo je što i dalje nemamo povratnu informaciju da li će osumnjičeni sutra biti pušteni na slobodu, ali moramo da se podsetimo da ne postoje materijalni dokazi koji osumnjičene terete za zločin, iako su po prvom saslušanju policiji priznali zločin.

- Oni su navodno otišli na more usred cele priče. Oni su to demantovali, ali priča i dalje nije logična. Neko je trebao da razgovara sa majkom, ona je u tom trenutku bila trudna ali više nije. Optužni predlog je pao i opet mora da se uspostavi, a valjalo bi uključiti dodatne ljude. Neke činjenice nisu razjašnjene.

Vezujući se za činjenicu da je majkin poligraf bio nevažeći sa obzirom na to da je bila trudna, Grgur kaže da veruje da treba pustiti osumnjičene na slobodu, jer veruje da su nevini:

- Jedan od njih je priznao, ali samo imaju opravdanu sumnju bez ijednog materijalnog dokaza da su oni počinili to gnusno delo. Ne postoje uslovi za zadržavanje, nek im uzmu pasoše kako ne bi napustili zemlju. Zaprećene kazne nema jer nema optužnice, a oni ne mogu da utiču ni na svedoke ni na tragove, jer njih uopšte nema. O roditeljima ne želim da pričam, ja njima ništa ne verujem.

Grgur je ukazao i na činjenicu da osumnjičeni iza sebe nemaju nikakve pretupe, pa kaže i da veruje da, sa obzirom na to da osumnjičeni nisu obrazovani, ne bi imali načina da dovoljno dobro prikriju ovakav zločin.

On savetuje da treba pokrenuti istragu od početka, pa istražiti i ljude koji su radili na slučaju, a sa obzirom na to da je, po priznanju jednog od osumnjičenih, Danka bila udarena njegovim službenim kolima, postavlja pitanje kako nema snimka iz automobila pošto je potrebno da sva takva vozila imaju kamere?

- Tu se sve čuje, dovoljno je da prođe jedan auto napraviće dovoljno veliku buku i svi će čuti. To je naselje gde deca često borave. Dvorište gde Dankina majka kaže da je došla sa dvoje dece sa leve strane ima štalu, a put je bio zakrčen, policija ga je raščistila. Ova pojata, kako su rekle komšije, nikada nije bila posećivana od strane Dankine majke, nije bila uređena.

- Majka bi morala da uđe na glavni ulaz i parkira automobil iza štale, komšije nisu videle automobil. Zaključili smo da je nama trebalo minut i 40 sekundi kako bi izašli odatle, a dete u tim godinama ne može tom brzinom da se kreće. Majka tvrdi da joj je trebalo par sekundi da da sinu vodu, a kaže da je ušla u kuću kako bi koristila česmu. Ipak, te česme nisu funkcionisale godinama i nije bila upotrebljavana dugo, pa je bila i zaključana kada je policija došla. Druga priča je bila da je otišla iza automobila kako bi izvadila vodu, a da je devojčici trebalo svega nekoliko sekudni da pobegne iz dvorišta. Ni to nije moguće, ona ima dve godine i ne može da hoda pravolinijski, pa joj treba više vremena da izađe na ulicu.

- Iznenadilo me je što sam nezvanično saznala da je jedan od osumnjičenih, dok nije bilo objavljeno ime i prezime osumnjičenih, bio prijatelj sa Dankinom majkom na društvenoj mreži Fejsbuk. Dankin deda je odbio da razgovara sa mnom na terenu, rekao mi da prećutim da je on tu a ja sam to ispoštovala. Rekao mi je da će nakon svega biti raspoložen da da izjavu, pa i rekao "pazite, imaćete ekskluzivu".