Doživotna robija

- Protiv tuženog Gorana Džonića pravnosnažno je okončan krivični postupak pred Višim sudom u Nišu i on je oglašen krivim zato što je počinio krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno posedovanje oružja, pa ga je sud osudio na kaznu doživotnog zatvora. Delo je izvršio 27. septembra 2021. godine radi pribavljanja imovinske koristi i to na taj način što je u ataru sela Moravac kod Aleksinca iz pištolja ubio Gorana Đokića, sina tužilje, Gordanu Đokić, snaju, i Lidiju Đokić, unuku. Od povreda koje im je tuženi naneo sve troje su preminuli na mestu zločina. Zatim je njihova tela polio gorivom, zapalio i gurnuo u jamu kako bi ih sakrio. Posle toga on se odvezao vozilom koje je vlasništvo pokojnog Gorana, u kojem je pronašao i uzeo oko 1.380.000 dinara, 37.130 evra, 3.940 švajcarskih franaka i 1.850 američkih dolara - objašnjava Ristić.