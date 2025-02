- Ovo je, ipak, danas malo više dramatično jer je danas došlo do drugačijeg vremena. Čovek može da se raspita o nekoj situaciji. Ona je tvrdila da skida energiju i zlo sa nekog predmeta ili novca, ali kada neko to kaže osoba mora da se zapita, šta ja to slušam? Nije u pitanju mali novac, ni mali broj ljudi. Zamislite mogućnost da neko, kao poslednja žrtva, može da zaradi novac u iznosu od 660 hiljada eura, ko očigledno nema smetnje u razvoju, može tako da potroši taj novac?

- Dva ključna kriterijuma za spasenje i izbegavanje ovakvih situacija su sledeće. Prvo, pravom šamanu je dat dar od Boga i on to ne sme da naplaćuje, to mu je rečeno. Dar koji je dobio može da koristi da pomaže ljudima ali ne sme da stiče materijalnu korist, ili ona može biti minimalna za zadovoljavanje elementarnih potreba. Svi koji naplaćuju ovo sigurno nisu pravi šamani. To je ovozemaljski kriterijum. Sa duhovnog aspekta, svi znamo da pri prvom susretu nam je neko ili simpatičan, ili nije, to je suptilan način komuniciranja sa realnošću na višim nivoima svesti, koji mi u najnižem nivou nazivamo emocijom. To odmah osetimo, ako oslušnemo govor našeg srca ili duše. Ipak, mi smo to zaboravili i udaljili smo se od prirode, samih sebe i viših aspekta naših bića. Ta komunikacija je svedena na najniži, čulni nivo putem očiju, ušiju i slično.