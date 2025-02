Johan je bio poreklom Poljak koji je živeo u malen mestu na granici sa Hrvatskom, a navodni motiv ubistva bio je to što se posvadao sa ocem ubijene devojčice. Ispostavilo se da je do sukoba došlo oko bicikla koji Ivanin otac Džemail nije želeo da pokloni Drozdeku. U to vreme Drozdek je, kako su mediji pisali, bio nezaposlen i u selo se doselio u kuću dede devojčice koju je ubio, a razlog je taj što je baka ubijene Ivane prethodno bila udata za Johanovog oca. Džemail Salijević, otac silovane i ubijene Ivane, družio se s monstrumom i nisu bili u lošim odnosima.