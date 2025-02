U jednom periodu on je prešao sa dens muzike na folk, a jedna osoba mu to nije oprostila, pa je pričao više o tome.

- Te 1994. godine otpočela je revolucija dens muzike, koja je trajala nekoliko godina. Nakon '97. godine, pojavilo se mnogo grupa, a došlo je i do zasićenja na sceni, pa sam imao potrebu da nešto promenim. Potom sam 1998. godine izdao album za produkcijsku kuću "Košava" koju je držala Marija Milošević, Slobina ćerka, i mi smo bili njoj prvo izdanje, ona je to htela, obožavala nas. Tada smo snimili taj album, pa sam došao na ideju da pomešam taj dens sa melosom. Kada sam pripremio taj album otišao sam do Marije, a ona je to odmah odbila, pa sam ja to ponudio Pinku. Ona je to odbila jer je baš fan dens muzike, pa joj je promena kod nas bila razočarenje. Imao sam druge vizije, a čak je i Anabela bila protiv toga, ali sam rekao da smatram da je ovo dobro upakovano, da nije kičerica, da je okej, da ćemo ponuditi Pinki, tadašnjem Sitiju, a čak su se i oni premišljali. Išao sam na ili ili situaciju, ili ću da kiksnem i da se odjavim sa estrade ili ću napraviti neku drugu revoluciju.