Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo je istragu protiv ukupno 22 osumnjičenih da su izvršenjem različitih krivičnih dela u periodu od 2016. godine do kraja novembra 2023. na štetu Republičke direkcije za robne rezerve i poverilaca privrednih društava pribavili protivpravnu imovinsku korist Vladimiru V. od više miliona evra .

Postoje osnovi sumnje da je izvršenjem krivičnih dela u periodu od 2016. do 2022. godine pribavljena protivpravna imovinska korist privrednom društvu “Best Seed Producer” (BSP) doo Feketić od oko 223.7 miliona dinara.

- Postoje osnovi sumnje da je D.P. u saizvršilaštvu i uz pomaganje ostalih osumnjičenih, u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za PD “BSP” doo Feketić, doveo u zabludu odgovorna lica RDRR tako što je u periodu od 2016. do 2019. godine zaključivao sa RDRR godišnje Ugovore o razmeni semenske pšenice za merkantilnu pšenicu - navedeno je u saopštenju tužilaštva, u kom se dodaje:

- On je, kako se sumnja, u ugovorima u tom periodu lažno prikazivao da im je preneo u vlasništvo ukupno 23.665.000 kilograma semenske pšenice dostavljanjem fiktivne dokumentacije i to deklaracija o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja i izveštaja o ispitivanju semena poljoprivrednog bilja, a sve to kako bi “BSP” ispunilo pomenute ugovorne obaveze i preuzelo merkantilnu pšenicu u razmeri 1:1.8 od RDRR u ukupnoj količini od 42.600.000 kilograma merkantilne pšenice.