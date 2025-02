Sprska državljanka L. P. (34) tereti se da je pre pet meseci ubila supruga Kostasa Siamitrasa (58), a potom ga zakopala u dvorištu porodične kuće u Leptokariji. Dok je njoj nakon saslušanja sud odredio pritvor, grčki istražitelji i dalje intezivno rade na slučaju, pa su tako došli do operativnih saznanja da su dva muškarca najverovatnije učestvovala u zločinu.

- Sigurni smo da je imala saučesnika, jer ona nije to mogla sa da uradi. Podaci to pokazuju. Postoje dve konkretne osobe koje će svedočiti - rekao je advokat porodice žrtve.

- Jedna od te dve osobe, kako se navodi u izveštaju, svedočio je najmanje dva puta do sda Međutim, prema rečima policajaca "pao" je nakon brojnih kontradiktornosti koje je izneo tokom svojih svedočenja - navode lokalni medji i dodaju:

- Sumnju je probudilo i to što je ovaj svedok imao nekoliko "praznina" u vsom svedočenju. Na neka ista pitanja odgovorio je na razliite načine.

- Tvrdila je da se žrtva spotaknula, udarila u komad nameštaja u kući, izgubila život, a ona je telo zamotala, a potom sahranila, a da niko to nije video. Veliko je pitanje da li je to uopšte tačno. Da li je mogla ona to sama da uradi?! I ko je na kraju i ubio nesrećnog Kostasa?! - pišu Grci.