- Goran je, prema policijskoj evidenciji, poslednji put hapšen sa suprugom u novembru 2018. godine u akciji "Pirana" zbog sumnje da su pozajmljivali novac uz velike kamate, koja je na mesečnom nivou navodno, iznosila od osam do dest odsto - preneli su ranije crnogorski mediji.

- Nakon što se opravio od druge punjave, sledila je treća samo godinu dana nakon toga 1995. kada je u vatrenom obračunu opet ranjen. Sledeća godina 1996. opet je bila kritična za Makazu, ali je on nekim slučajem tada izbegao kišu metaka i to u filmskom napdau u blizini jednog barskog lokala - podsećaju sagovornici.

- Novi pokušaj likvidacije usledio je 2000. godine i to na šetalištu kod barske marine. Jedan mladić je tada ranjen. Pokušaj ubistva 2008. godine takođe, je preživeo Anđelić i to kada je na njega ispaljeno nekoliko metaka na putu od Starog Bara do naselja Pečerice.