- U protekla četiri dana uhapšeno je više od 50 lica i to svedoči o tome koliko je žestoka borba UKP-a sa korupcijom. Možemo zaključiti da su ozbiljni ljudi, koji su obavljali odgovorne funkcije, privedeni licu pravde. Ovih dana smo dobili informaciju da se u Beogradu događa hapšenje Dušana Rafailovića , inače čoveka koji je bio zadužen za upravu Instituta za standardizaciju, koji se kako se sumnja sa još jednim licem oprao milion evra. To znači da je on ilegalan novac koristio u legalne svrhe, kupovinu automobila, skupocenih stvari, stanova i tako je taj novac stavio u legalan tok, kao što radi većina ljudi iz kriminogene sredine. Takođe, došlo je do hapšenja poznatog tajkuna koji se među Vojvođanima oslovljava kao lokalni šerif, ali lisice na rukama nisu stavljene samo njemu, već i članovima njegove porodice za koje se smatra da su mu pomogali u poreskim prevarama. On je inače vlasnih 66 poljoprivrednih gazdinstava , na kojim je uzgajao razne stvari, a te proizvode je prodavao tako što je umanjio PDV sa 15% na osam procenata, čime je oštetio državni budžet. Takođe, njegova deca su poznata nama koji pratimo crnu hroniku, ćerka je poznata kaskaderka , dok su sinovi poznati javnosti. Jedan je pokušao da automobilom udari novinara koji je pisao o koruptivnim delatnostima njegove porodice, a drugi se tereti da je imao obračun na pumpi sa tri maloletna lica.



- Ti ljudi su faktički u rangu ministra, uzmite Grčića za primer, ako vi rukovodite preduzećem koje ima 50.000 zaposlenih, to je lice veoma blisko vlasti, bahatio se i tako dalje. Poznati su ti njegovi slučajevi, a kada govorimo o tome, to je ista mafija, samo što imate kriminalce poput Belivuka, oni se ubijaju zarad svoje dobrobiti, pa imate i ovu mafiju u rukavicama, to su razni direktori. Tužilaštvo će morati da razmotri da li postoji elemenat organizovanih kriminalnih grupa jer ne možete korupcija da se obavlja sam za sebe. Znate, kada dobijete neku svotu novca, odmah se nakači nekoliko ljudi i to je lanac korupcije. Kada vi dobijete deo tog kolača, vama se to osladi jer ste dobili dobar novac bez ikakvog truda. Predsednik je dobro nagovestio, ta borba traje, nije to bila udarna pesnica kao borba protiv klana. Postoji deo Centralnog zatvora koji se zove Hajat, on je nešto uređeniji, dakle okrečen je recimo i tu upravo borave ti mafijaši u rukavicama, te računovođe, korupcionari i tako dalje.