- Ovo traje već 8 godina, mi ne znamo kakva su nam očekivanja od suda jer mi nikada do sada nismo imali dodir sa suđenjem ili sudijom. Nadamo se samo da sudski proces neće trajati kao što su trajale predistražne radnje, odnosno proces u Tužilaštvu. Mora da postoji način da se pravda zadovolji a da bude brža nego 8 godina čekanja. Očekujemo od suda da rade svoj posao i da kazna bude adekvatna za takvog počinioca koji je povratnik na ista krivična dela.

Ona kaže da, sa obzirom da je u pitanju malo mesto, svi se međusobno poznaju, a dodaje i da je prenego što je udario njeno dete on je prošao kroz zonu škole:

- U tom periodu je izvršio još jedno krivično delo, udario je jedno dete u zoni škole u Loznici. Udario je devojku i bežao sa lica mesta 5 kilometara do mesta u kom živi. Sanitet je došao po devojku a on je morao da se vrati jer su ga videli ljudi i rekli "vrati se i vidi šta si uradio, udario si devojku, ubio si je".

- Loznica odbija i odbacuje krivičnu prijavu, a Šabac je stigao do pripremnog ročišta. To je jako upitno, dva Tužilaštva na osnovu istih dokaza imaju potpuno drugačiji stav. Ukoliko je Šabac našao neke nove dokaze, to je još gore, jer kako Tužilaštvo posle 8 godina nađe nešto što je promaklo prvom Tužilaštvu?