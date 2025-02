Pet godina prošlo je od surove likvidacije Cetinjanina Andrije Gazivode (30) koji se našao na nišanu "opasnih momaka" u ratu dva suprotstavljena klana! On je, podsetimo, ubijen 17. februara 2020. godine, u mesecu kada je zabeležen veliki broj brutalnih mafijaških obračuna, a 5 godina kasnije ostao je samo žal za njim, o čemu svedoče i objavljene čitulje posvećene ubijenom mladiću! Jednu od tih potpisao je i njegov brat Luka Gazivoda (37) koji se trenutno nalazi u pritvoru!

- Luka je bio stariji brat ubijenog Andrije Gazivode. Kada je Andrija ubijen postojala je osnovana sumnja da nije deo "kavačkog klana" i da je on još jedna nevina žrtva rata kotorskih klanova. S druge strane, Luka je, prema bezbedonosnim podacima crnogorske policije, bio taj koji je pripadnik kriminalne grupe, a koji je i ranije bio na meti pucača - podseća izvor Kurira i dodaje da je upravo i uhapšeni kavčanin jedan od potpisanih imena ispod objavljene čitulje bratu Andriji.

S druge strane, Andrijin rođeni brat navodno je bio jedan od pripadnika suprotstavljenog klana koji je pod vođstvom odbeglog Radoja Zvicera. On je početkom februara uhapšen u velikog akciji crnogorske policije , kada su zaustavili automobil u kom je bio Luka Gazivoda i još četvorica muškaraca. Tom prilikom, podsetimo, policija je pronašla dva pištolja marke "Glok" i "Češka zbrojevka", sa izbrušenim serijskim brojevima, veliku količinu municije.

- Istina je, to sva policija crnogorska zna i ja to ne krijem, on se kao momak družio sa neka dva momka koji su imali problem. Njegov je najveći greh što je sreo majku jednog od tih momaka i poveo je na Kosovo da vidi svog sina i morao je zbog toga da pogine i da bude ubijen - rekao je stariji Gazivoda ranije.