Uhapšeni biznismen Aleksandar Papić pominjao se i nakon hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. On je bio jedan od svedoka na suđenju klanu i to zbog "roleks" sata koji je pronađen kod Miljkovića prilikom hapšenja.

- Brojka je impozanzna, ali videćemo šta će nam naredni dani doneti. U kojoj meri je Tužilaštvo ozbiljno u nameri da procesuira i kazni zbog korupcije. Pritvor je nešto što narod voli da vidi, javnost je na to osetljiva. Ipak, pritvor je samo mera obezbeđenja da je neko tu, da ne utiče na dokaze ili svedoke ili zbog uznemirenja javnosti - kaže Todorović.

On objašnjava da je pritvor jedna od procesnih mera, ali da je ipak u toku samo istraga, nekima će biti predložen pritvor, ali nekima neće:

- Bitan je rezultat koji će iz toga proizaći a to su zatvorske kazne i povraćaj materijalnih dobara koje su stečene korupcijom. U pitanju su milionski iznosi, skupi automobili, roleksi, vile...

Kada je u pitanju sakupljanje dokaza o poreklu dobara, on kaže da je sve dokazivo i da se mora pratiti odakle je osoba došla, kako je stekla novac i praćenje novca kroz račun.

Nadoveza objašnjava da je korupcija bila zastupljena i 1990. godina, a da je posle 2000. došlo do privatizacije gde on tvrdi da je došlo do ogromnih pljački.