Grk Kostas Siamitras (58) ubijen je u septembru prošle godine, a potom zakopan u dvorištu kuće u Leptokariji. Za svirepi zločin osumnjičena je njegova supruga L. P. (34) inače rodom iz Srbije, kojoj je sada određen pritvor zbog ubistva. Grčki istražitelji sumnjaju da je Srpkinja imala saučesnike, a sada su objavljene fotografije spavaće sobe u kojoj je i došlo do krvoprolića.

Nakon ubistva L. P. je prijavila njegov nestanak, a potom je često gostovala na grčkim medijima gde je navodila "da joj je jako teško jer ne zna gde joj je Kostas" . Osumnjičena se nije libila da sve vreme obmanjuje javnost i prikazuje sebe kao žrtvu, odnosno trudnu ženu koja sama brine o njihovom maloletnom sinu. Tragajući za "istinom" L. P. se pred kamerama nakon oštrih i direktnih pitanja jedne grčke novinarke slomila i priznala da je ubila supruga i da ga je potom zakopala. Tako se nakon pet meseci saznalo za zločin koji je počinila naša državljanka. Inače, L. P. je nekoliko puta davala izjave novinarima i to baš u dvorištu kuće, gde je telo zakopala..

Sudeći po fotografijama unutrašnjosti kuće, u dnevnom boravku može se videti velika ugaona garnitura i crni stakleni stočić. Odmah pored se nalazi trpezarijski sto i stolice, dok se u ćošku nalazi veliki ozidani kamin. Porodične fotografije i ikone brojnih svetaca takođe, se mogu uočiti okačine kod kamina. Tik do njega nalazi se i hranilica za bebe. Prikazane su i dve slike sobe u kojoj se dogodilo ubistvo kobne večeri i to iz dva ugla. Može se videti kako se pored bračnog kreveta nalazi veliki tamni ormar na kome su nalepljene dečje svetleće zvezdice, s druge strane odmah do kreveta nalazi se noćni stočić.