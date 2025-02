Ana Knežević, podsetimo, vodi se kao nestala od 2. februara 2024. godine, kada joj se izgubio svaki trag u Madridu . Prema istrazi, ona je tog dana viđena oko 14.20 časova kako ulazi u svoj stan, a u večernjim časovima muškarac s kacigom je ušao u zgradu, ofarbao kameru sprejem, a zatim izašao noseći kofer. Istraga je utvrdila da je David Knežević bio taj muškarac, i on se prvo pred Okružnim sudom Južnog okruga Floride teretio za nestanak supruge, ali je u novembru prošle godine dopunjena optužnica i na teret mu se stavlja i otmica sa smrtnim ishodom, nasilje u porodici u inostranstvu sa smrtnim ishodom i ubistvo državljanke SAD u inostranstvu . Ukoliko bude osuđen, može se suočiti sa smrtnom kaznom.

- Nije isključeno da će američko tužilaštvo koje već vodi istragu protiv Davida Kneževića u skorijem roku zapravo podneti i nove tužbe za ometanje pravde i to protiv članova Kneževićeve porodice i to u Srbiji. Konkretno se, navodno, misli na Uglješu Kneževića i Biljanu Knežević, rođenog brata, odnosno majku Davida Kneževića - navode pojedini španski mediji. Uglješa Knežević uhapšen je na Božić i to na aerodromu u Majamiju, jer se sumnjiči da je pomagao bratu u prikupljanju zločina.