- Svi su me psihički maltretirali, govorili da treba da svedočim za njih, onako kako mi oni kažu, da će mi maltretirati sestru... Dok smo se vozili, policajac koji je sedeo pored mene me je dva puta udario pesnicom u predelu stomaka, a takođe me je vozač udario dva puta... tako što se poluokrenuo i udario me dok sam ja sedeo na srednjem delu zadnjeg sedišta. Na jednom delu puta, pre Podgorice, u mestu Carev laz, vozač se zaustavio, skrenuo je da se vozilo ne vidi sa puta... Kada smo stali...svi službenici policije koji su bili u vozilu su me, nakon što su me izveli, udarali tako što su me svi šamarali po licu. Bila su mi stavljena sredstva za vezivanje kada sam uveden u ovo službeno vozilo. Otvorenom šakom su me svi policajci udarali svuda po telu, neko od njih me udario dva tri puta boksom u predelu stomaka, tačnije, udario me je boksom u predelu stomaka Lazović - kazao je on.