Zločin se, podsetimo, dogodio nakon dočeka Nove godine kada je osumnjičena sa suprugom došla u posetu majci. Navodno, osumnjičena je nakon porođaja ubila dete, pa je preko njive koja se nalazi iza kuće otišla do groblja i ostavila novorođenče u kesi koje je policija kasnije pronašla 6. januara.

- Umotala je bebu u nekoliko slojeva garderobe, stavila u kesu koju je potom odnela na groblje. Sumnja se da je osumnjičena sve to uradila uveče, kako je niko ne bi video. Groblje je samo po sebi sablasno, a i niko posle podne ne ide tamo. Iako putem deluje da je groblje daleko nije u odnosu na tu kuću gde se porodila. Iza kuće je njiva koja vodi do groblja. Tako da se priča da je osumnjičena išla preko njive kako bi došla do groblja gde je ostavila novorođenče u kesi. Vratila se u kući i pokušavala danima da se pretvara da nije počinila zločin - objasnio je ranije za Kurir meštanin.