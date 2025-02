Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su bivšu direktroku Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije R.U. zbog sumnje da je u periodu od 2019. do 2023. godine izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja.- Uhapšena je i knjigovođa M.U. koja je pružala knjigovodstvene usluge Komori zbog sumnje da je u istom periodu izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju. Postoje osnovi sumnje da su one u periodu od 2019. do 2023. godine u više navrata prebacivale sredstva sa računa Komore na svoje račune i dalje raspolagale sredstvima za lične potrebe - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.Na ovaj način, kako se sumnja, pribavile su sebi i drugima imovinsku korist u iznosu od oko 30 miliona dinara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedene na saslušanje.