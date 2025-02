- Trenutno ne mogu mnogo toga da kažem, s obzirom na to da rešenje o ponovnom potvrđivanju optužnice nije još došlo do mene. Pre svega, moram da dobijem to rešenje, da pogledam na osnovu čega je ponovo potvrđena optužnica i da li ima ikakvih izmena, a onda da vidimo šta dalje - rekao je advokat Jovanović za Kurir i dodao da je neminovno da će uslediti žalba Apelacionom sudu.