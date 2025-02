- Radnja je baš u okviru dvorišta u kući, a to je na Ibarskoj magistrali od Kraljeva prema Raški. Jedno 7-8 kilometara, tu smo. Te noći me je probudio alarm. Ja sam izašao, obično izađem da vidim šta je, probudio me alarm. Kad sam tamo otišao, vidim izvaljena vrata. U tom momentu ja sam pištolj poneo, lično repertirao. Lopovi, dvojica, mladi ljudi izlaze na vrata, ja pokušam da repertiram pištolj, nemam snage, prestravio sam se i ne mogu da podignem nogu i naslonim na koleno i repertiram pištolj. Oni su me napali, ja sam se srušio dole na asfalt, on je pokušao nogom da me udari. Ja sam u tom momentu izvadio pištolj, opalio dva metka i jedan ga pogodio. Odmah sam ušao u kuću, zvao policiju i tako, šta da kažem... Znači, u svojoj rođenoj kući, u svom rođenom lokalu... - priča Hranislav.