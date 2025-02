Njemu je, nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana. Pritvor je predložen iz svih zakonskih razloga, odnosno zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, jer je više puta osuđivan i zbog načina izvršenja i težine posledice krivičnog dela koje je dovelo do uznemirenja javnosti.

- U međuvremenu sam se setio nekih detalja. Kada sam se popeo na sprat kuće i otvorio vrata, zadobio sam strahovit udarac u glavu. Nisam video ko me je udario, ali pretpostavljam da je to bio M. C. Mislim da je on bio u vezi sa mojom bivšom suprugom Draganom. Od udarca sam pao na pod, ali sam ustao i krenuo za njim niz stepenice, ka delu gde je boravila Nada. Svetla su bila pogašena, osećao sam veliku mučninu i vrtoglavicu i više se ničega ne sećam. Prvo čega se posle toga sećam je svetlo upereno u moje lice, kada me je ispitivala policija - rekao je Branislav Radić.