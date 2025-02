Tog dana Lainović je bio u policiji na informativnom razgovoru, drugi put u desetak dana prvi put, a sve u vezi saubistvom Željka Ražnatovića Arkana. Svedok-saradnik Dejan Milenković Bagzi je svedočio da je Dušan Spasojević Šiptar naredio ubistvo Lainovića, a da su to odradili Sretko Kalinić i Miloš Simović .

- Rekao je: "Zemunci mi rade o glavi i bojim se da se neću izvući, jer to su mali miševi koji su prešli Drinu da pobiju babe i dede kako bi postali heroji. To nisu ljudi, oni će uraditi to podmuklo, iza ćoška" - ispričao je izvor Kurira.