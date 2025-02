"Borba protiv korupcije u Srbiji traje godinama, a ne samo sada, a država i Tužilaštvo u sada pripremili predmete veoma opsežno, pa samim time ulaze u borbu veoma spremni"

U okviru velike akcije na otkrivanju i procesuiranju koruptivnih krivičnih dela jutros su, kako nezvanično saznajemo, pripadnici Poreske policije i UKP-a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ušli u više od 50 firmi u različitim gradovima Srbije kako bi izvršili provere njihovog poslovanja.

Ova akcija otpočela je 12. februara, a na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Uglješa Grgur, privatni detektiv, Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost, Radiša Roskić, advokat, kao i Perko Matović, Centar za nacionalnu politiku.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Borba protiv korupcije u Srbiji traje godinama, a ne samo sada, a država i Tužilaštvo u sada pripremili predmete veoma opsežno, pa samim time ulaze u borbu veoma spremni. Već nedelju dana traje, a to koliko ljudi je ispitano pokazuje spremnost države na akciju. Korupcija nikada ne može da se potpuno iskoreni, ali ovo je dovoljna naznaka svima da ako to budu činili, zna se šta im sledi - kaže Obrknežev.

On dodaje da su ljudi koji se bave korupcijom imaju ubeđenje da niko ne može do njih da dođe, ali da to što su među uhapšenima ljudi iz javnih preduzeća, predsednik opštine, vlasnici privatnih fakulteta, pokazuje da to nije tako.

- Kada se političke struje menjaju, postoje zimzelene i listopadne. Ovi zimzeleni često govore da njima niko ništa ne može jer su nepromenljivi, ali u Ministarstvu za rad se pokazalo da su i takvi ljudi privedeni. Borba protiv korupcije se vrši veoma duboko, ko zna koje će sve sfere društva tek biti pretresene - kaže Obrknežev.

On kaže da veruje da ova akcija neće stati u martu, već će se produžavati po potrebi.

- Način na koji će se osumnjičeni braniti zavisi od njih i njihove procene metodologije i pristupa odbrane koja će im dati najviše benefita. Dokazivanje korupcije u smislu realizacija kvalitetnog pravosudnog postupka je nemoguće izvesti za nedelju dana, dakle borba protiv korupcije traje. Dokazi i lišenje slobode u ovolikom broju dolazi na bazi dugoročnog rada - kaže Roskić.

Radiša Roskić Foto: Kurir Televizija

Roskić dalje objašnjava da je korupcija bila pod pažnjom nadležnih organa, a da ne možemo analizirati način na koji će se osumnjičeni braniti već moramo znati da je korupcija društvena pojava koja proizilazi iz mentaliteta nekog predela.

- Interpol je uveo posebno, srebrno obaveštenja, čime je otpočela borba protiv korupcije u svim predelima. Korupcija se ne može iskoreniti, ali se mora dovesti u stadijum u kome se može kontrolisati. Ona ima više grana, od poreskih utaja, davanja i primanja mita, zloupotrebe službenog položaja ili odgovornog lica... Naš zakonik sve to ima u vidu - dodaje Roskić.

On kaže da su svi svesni važnosti pretpostavke nevinosti, dok se Grgur osvrnuo na sledeće:

- Niko nije kriv dok se presudom to ne dokaže, mi to poštujemo. Narod Srbije je pametan narod, naravno da narod zna da su to ološi, kriminalci, lopovi koji su sve živo pokrali. Niko nije lud, svi su znali da su krali i šta su mogli i šta nisu mogli. Vadili bi mrtve iz groba da su za to imali koristi.

Uglješa Grgur Foto: Kurir Televizija

Grgur kaže da je u pitanju ekonomski terorizam koji je napao ovu državu sa svih strana, od političara, preko privatnika i preduzetnika, pa i do državnog sektora, ministarstava, pa da svuda ima korupcije:

- Ja zbog svojih izlaganja imam dosta problema, preti se meni i mojoj porodici. Ne može me niko uplašiti, mogu samo da me ubiju. Ne mogu me potkupiti i uplašiti, kao što su hteli. Ne mogu me ni ućutati. Ja se borim protiv izvršitelja, protiv otetih zemljoradničkih zadruga, što su opustošili sela.

Ovako je uhapšena porodica Tikić na početku akcije borbe protiv korupcije:

On navodi i da se mora pretresti svaka sfera društva, pa i ona politička, što je ispratio rečima "nije njemu Vučić rekao idi kradi".

- Svi oni su povezani i imaju veze i žele sad taj svoj kapital stečen isključivo kriminalnim radovima da zadrže, na bilo koji način. Oni žele da daju pare, da zaplaše ljude, šalju poruke... Niko ne sme biti pošteđen. Ja verujem u našu državu i da ima ljudi koji neće dozvoliti ovaj kriminal.

O svim pretnjama, od kojih su neke upućene i predsedniku Aleksandru Vučiću, Obrknežev kaže:

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

- Pretnje su bile upućivane svim funkcionerima, pa i nama iz javnog života, posle svakog gostovanja dobijemo po neku poruku. Generalno, Tužilaštvo se nije bavio visoko-tehnološkim kriminalom, to mora da se menja. Nedopustivo je da svako kaže šta hoće predsedniku države, pa i čitavim porodicama.

On navodi da želi da se otkriju sva imena iza lažnih profila na društvenim mrežama, pa kaže da pretnje Vučiću nisu samo pretnje osobi, već instituciji.

- Možda neće taj koji nešto napiše učiniti to, ali možda nekome da inspiraciju na napad. Ne smemo dozvoliti da svako o svakome piše šta hoće iza lažnih imena - kaže Obrknežev.

Matović kaže da je siguran da će policija i Tužilaštvo do kraja izvršiti ovu akciju, a kaže i da je bilo potrebno vreme da se prikupe svi neophodni dokazi za ovakav potez nadležnih:

- Drago mi je zbog najave da će biti hapšenja još zvučnih imena koja su svojom neodgovornošću dovela do kaljanja politike predsednika zemlje. Najveći problem je što se pravi jaz između građana i institucija, šo moramo da otklonimo kako bi građani imali poverenje. Postoji politička volja.

Roskić kaže da se borba protiv korupcije jedino može uspešno sprovesti načelima zakonitosti, pune odgovornosti, jednakosti svih pred zakonom:

- Od političke volje nemamo nikakve koristi u praktičnom, pravosudnom smislu, kada je korupcija u pitanju. Ja zato potenciram važnost, vrednost i obvezu nadležnih da stalno rade svoj posao. Ako je potrebno da predsednik podeća institucije da rade svoj posao, nešto nije u redu.

