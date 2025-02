Slušaj vest

- Ja sam ceo život vozio skupe automobile, a više od 30 godina živim u Italiji, otac nas je navikao na to da živimo luksuzno, ceo život smo imali novac. Prodavao sam satove, automobile, ulagao u skupocene stvari, torbe, svi koji se bave time, znaju kako to funkcioniše, to je čista zarada. Sećam se na primer kada je otac kupio roleks za 45 hiljada evra, on i ja smo ga prodali u Parizu za 570 hiljada evra - pokušao je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu Ljubomir Romanov, kome se zajedno sa još osam članova njegove porodice sudi za pranje novca, da objasni odakle im milionska imovina za koju Javno tužilaštvo za organizovani kriminal tvrdi da je novac stečen iz pljački po Evropi, a potom ubacivan u legalne tokove u Srbiji.

Najpoznatiji pljačkaš u Evropi, na čijoj je listi žrtava bila i Tamara Eklston u Velikoj Britaniji, inače ćerka bivšeg vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona, danas je za govornicom suda prvi put javno iznosio svoju odbranu tokom koje je više puta naglasio da "ni za šta nije kriv i da nema veze sa delom koje mu se stavlja na teret".

Traži ga i italijanska policija Foto: Italijanska Policija, Screenshot

Podsetimo, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal Romanova i još osam članova njegove najuže porodice tereti za krivično delo pranje novca zarađenog od kriminalnih radnji, odnosno njegovih krađa u Velikoj Britaniji i krađa koje je njegov brat osumnjičeni Robert Konovalov Radosavljević izvršio u Švajcarskoj.

Na optužnici su, osim njega, nevenčana supruga inače nezaposlena radnica Irena Radosavljević (45), zatim majka Milka Radosavljević (70), nepismena domaćica, koja je zarađivala prema sopstvenom priznanju prosjačenjem, ali i sin Entoni (22), kuvar bez posla, ćerka Biljana koja je u bekstvu. Takođe, optužen je i Ljubomirov brat Robert Konovalov Radosavljević (42), koji je u zatvoru u Monte Karlu, snaja Laura (35) domaćica sa pet završenih razreda osnovne škole i stanom u Beogradu na vodi, kao i bratanac Cristijan Jovanović (31), koji je u bekstvu.

- Moja porodica i ja nismo članovi kriminalne grupe, u optužnici piše da sam ja organizovao kriminalnu grupu u Srbiji, a u to vreme sam bio u Italiji. U Srbiju sam došao u martu 2019. godine. Sve sam legalno stekao u Italiji - rekao je optuženi Romanov, tvrdeći da je prodavao skupe automobile, preprodavao luksuzne satove i tako zaradi veliki novac.

Veliki novac, kako je rekao, zaradio je i tako što je 2014. uložio u kriptovalute, jer je tada "bitkoin bio jeftin a onda ih preprodao kada je jedan dostigao cenu od 11.000 evra".

Stojeći za govornicom Romanov je skoro dva sata iznosio odbranu, a na kraju se dotakao i kupovine i prodaje nekretnina, tvrdeći da je kao "muška glava" samo pomagao članovima porodice da ih neko ne prevari.

Dva sata iznosio odbranu pred sudom Foto: Printscreen/Daily Mail



- U Svetogorskoj je stan kupila ćerka 2019. godine, ja sam ćerki dao taj novac negde oko 130 hiljada evra da plati taj stan i nešto u gotovini oko 20 hiljada evra. Tako sam učestovovao i u prodaji tog stana, 2023. godine. Ima mnogo prevara, sudija, nisam mogao da dopustim da se ćerka sama bavi time. Potom, kuća od 600 kvadrata je moj otac poklonio mom sinu Entoniju, nisam

učestvovao u tome, sinu sam ja jedino kupio fiat 500. Sa stanom koji je kupio brat u Hercegovačkoj, nemam takođe ništa s tim, učestvovao sam u prodaji, pošto je brat bio u zatvoru, pa me snajka zamolila da budem muška glava tu, ja sam to zbog nje učinio. Nemam veze sa ugovorom, brat je trebalo da potpiše punomoćje u zatvoru, ali ne znam kako je to učinjeno, znam samo da je snajka imala to punomoćje da može da proda taj stan i ja sam im pomogao u prodaji. Prodala ga je za 700 hiljada evra, morao sam da budem uz snajku da je neko ne prevari, svašta može da se desi - pokušao je da objasni.

Ona je posle, kako je dodao, kupila stan u Vudroa Vilsona.

- Ni to takođe nije uložen moj novac. Drugi stan u Hercegovačkoj je kupila bratanica, ni sa tim nemam veze - tvrdio je Ljubomir, pa potom nastavio dalje:

- Cristijanov zakup sefa, ja nemam ni sa tim ništa, to je nakit njegov i njegove žene, trebali su odmah da urade DNK analizu, da vide da li ja imam veze s tim. Mene su vodili u banku da budem prisutan kad su otvarali sef, ja sam rekao da to nije moj sef i da nemam ništa sa tim, obili su posle taj sef i našli neki nakit - ispričao je okrivljeni navodeći da je on njegov nakit držao u kući, jer kako kaže nije imao poverenje u banku.

Kupovali stanove u Beogradu na vodi Foto: Shutterstock

Mirka ne poštuje kućni pritvor? Sudija Siniša Petrović je za govornicu pozvao Mirku Nikolić zbog toga što, kako je naveo, ona ima zabranu napuštanja stana, a elektronski nadzor zabeležio je desetak puta da okrivljena to nije poštovala.

- Nisam iskakala, ja ne napuštam kuću, ali nema signala, tehnički problemi su - negirala je Mirka, na šta je sudija rekao da će to svakako biti provereno.

Pred sudom je ispričao i da je nevenčanoj supruzi pomogao da proda autmobil, jer kako je rekao "ona se nije razumela u to". Za govornicom je spomenuo i ćerku Biljanu koja je inače u bekstvu, kada je ispričao da je takođe optužena Biljana kojoj se sudi u odsustvu, svoj stan prodala za 310 hiljada evra i od tog novca kupila kuću u Obrenovcu, G klasu i roleks.

Romanov je prilikom iznošenja odbrane sve vreme tvrdio da nije kriv i da mu je žao što njegov otac sada nije živ da objasni tačno čime su se oni bavili.

- Moj otac je držao firme u Italiji, imao je proizvodnju sprejeva za komarce. Ja u Italiji živim više od 30 godina, a ceo život smo živeli luksuzno, otac nas je na to navikao, ceo život smo imali novac, i od pokojnog dede koji se bavio sekundarnim sirovinama. Imao je i ostavljao nam je zlatne dukate, nakit, zlato. To su romski običaji, da ide sa kolena na koleno, deda je ostavio ocu, otac svojim sinovima, suština je da smo mi ceo život imali para, a ne kao što piše u optužnici, mi se ne bavimo kriminalom. Naši Romi preko našeg oca su prodavali zlato, jer je otac imao kontakt sa zlatarama, on me je sve naučio, zato se mnogo razumem u zlato, dijamante, satove, auta, u sve se razumem. Otac je bio veliki gospodin, zato mi je žao što on nije živ da vam objasni sve to. Suština je da smo mi ceo život imali para - nastavio je on da objašnjava.

Kako je Romanov takođe istakao u svojoj odbrani, stvari koje su pronađene kod njega ima već više od 20 godina, tvrdeći da je to familijarni nakit.

- Mi smo vezani za taj nakit, znamo odakle nam sav taj nakit. Pronađena su i dva sata kod mene, jedan roze zlato i drugi belo zlato. Pronađene su i skupocene torbe, tepisi. Sve su nam uzeli, srebrne kašike, viljuške, televizor, slike, sve je ispražnjeno, Taj dan nam je bilo baš teško, razbili su nam vrata, unuk mi je tad imao temperaturu. Po 50 policajaca je bilo, od 6 ujutru do 22 h uveče, to je bio šok za nas - rekao je on.