Branilac optuženog Miroslava Starčevića, advokat Slobodan Milovanović, rekavši da sve što je prikazano ne može predstavljati nikakav dokaz.

- Primedba je načelne prirode, ovde vidimo policijske izveštaje o identifikaciji korisnika Miroslava Starčevića, smatram da ovaj materijal ne može predstavljati dokaz pogotovo ne u delu gde sadrži analizu sadržaja, to je isključiva i dužnost suda i to u nekoj kasniji fazi postupka - a na ove reči Milovanovića, nadovezao se i advokat Dalibor Katančević, koji takođe brani Starčevića:

- Sve što ste danas izneli kao dokaz predstavlja policijski rad, to ne može biti dokaz u postupku, ovde pukovnik policije strane zemlje analizira nešto i daje svoj stav o tome. Ovde uzimate nešto što je negde krivična prijava u stranoj zemlji pre nekoliko godina i sada koristite u ovom postupku kao dokaz. A pritom nemate analizu, već nešto u formi novinarske kolumne, stoga se radi o nekom operativnom radu policije, zato predlažem da se sve ovo izdvoji iz spisa predmeta - naveo je Katančević.