Uglješa Knežević još zvanično nije optužen ni za jedno krivično delo, ali istraga koja se vodi u Sjedinjenim Američkim Državama i Španiji zbog nestanka i ubistva njegove snaje, Amerikanke kolumbijskog porekla Ane Marije Henao Knežević, sada se fokusirala i na to šta su članovi Davidove porodice radili u danima nakon njenog nestanka. Do sada je otkriveno da je David kobnih dana bio u Madridu, gde je poslednji put viđena, ali istražitelji još tragaju za njenim telom.

Verovatno je to bio jedan od razloga da policija u junu 2024. godine, mesec dana nakon što je David priveden prilikom dolaska na aerodrom u Majami, policija je pretresla stan njegovih roditelja tragajući za eventualnim dokazima koji su povezani sa Aninim nestankom. Tokom te pretrage, istražitelji su pronašli "ajped" koji je koristila Davidova majka. U njemu su pronašli i poruke koje je majka razmenjivala sa svojim sinom Uglješom, za kog policija sumnja da je učestvovao u uništavanju dokaza.

David Knežević osumnjičen je da je ubio suprugu Anu Knežević, a njeno telo do danas nije pronađeno. Foto: Drustvene Mreže, printscreen/društvene mreže

Opisujući ovu prepisku, istražni organi konstatuju da postoje softver i programi koji omogućavaju pojedincu da daljinski obriše sve pohranjene podatke na brojnim platformama i uređajima, kao što su laptopovi, tableti, ajpedovi, mobilni telefoni. Zbog toga nije isključeno da je na ovaj način pomogao svom bratu i sprečio da do njegovih podataka dođe policija.

Šest dana kasnije, 14. januara, David na internetu traži putne pravce do Nacionalnog parka Tara u Srbiji iz Madrida u Španiji i do Los Pirineosa iz Madrida. Desetak dana kasnije, tačnije 25. januara 2024. godine, dok je bio u oblasti Fort Loderdejla, u kom je bračni par Knežević živeo, okrivljeni je iz "Home Depota" (prodavnica koja se bavi prodajom alata) kupio robusnu rastegljivu foliju i lepljivu traku, nabavio je laptop kompanije Best Baj i podigao 10.000 dolara gotovine iz banke.