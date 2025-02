- Tu postoje tri različite faze i važno je da ih javnost razume. Dakle, kada njih neko uhapsi, njima se određuje policijsko zadržavanje do 48 sati. Uloga tužilaštva je ključna, jer tužilac rukovodi i nalaže policiji da nekoga pritvori do 48 sati da on ne bi utica dalje na istragu i da u tom roku mora biti saslušan. Nakon iskaza, tužilaštvo predlaže određivanje pritovra, to je ona druga, trajnija mera lišenja slobode o kojoj odlučuje sud. Ako se iz iskaza ustanovi nešto poput da osoba može da ponovi krivično delo, ode u bekstvo, utiče na svedoke... Onda mu se odredi pritvor, a sud ga određuje do 30 dana. S obzirom na to da su kazne velike, ako bi se ta lica osudila, kazne idu od tri do 12 godina zatvora, od dve do 10 godina, sve zavisi koliku su imovinsku korist pribavili za sebe. Svuda je slučaj preko milion i po dinara, to su one najstrože kazne zatvora. Svakako, ukoliko im se izrekne kazna zatvora, ona će biti umanjena za sve ovo vreme koje su lišeni slobode.