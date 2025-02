- Pretili ste mi i govorili da će, kad počnete da me bijete, svi aplaudirati, da mi niko neće verovati, da to nije priča za mamu, tatu, ni drugarice. Prvo ste bili pedagog, a onda silovatelj i zlostavljač. Molila sam vas da to ne radite, gledali ste me kako venem i uživali u tome - navela je Milena tokom svog svedočenja u Višem sudu u Beogradu.