- To je višedimenzionalno. Prvo, radi se o legalizaciji određene sume novca, ulazi ilegalni novac protivzakonitim delovanjima, koji nije u tokovima, dakle nije prepoznat i onda se kroz nekretnine, ulaganja, biznise prikazuje kao da je već u tokovima i da je to proizvod nekog rada. Ako je usluga pranja novca, uzima se neki procenat u zavisnosti od kompleksnosti i količine novca. Drugo, time se izbegavaju porezi, pa ti tokovi idu čudnim putevima, a suština je da su oštećeni uvek građani i država. Teško je pratiti takav novac, a sa njim se svašta nešto može raditi. Mislim da ova akcija države, koja postaje sve ozbiljnija je ono što građani očekuju.

S obzirom na to da su se pojedina imena našla na listi uhapšenih, Pronić se slaže da to znači da u ovoj akciji nema nedodirljivih:

- To bi trebalo da znači da u ovoj borbi nema nedodirljivih. Definitivno su braća Tončev, pa i Milorad Grčić, imena koja su se dugo provlačila kroz medije, a često su bili na meti optužbi oko samog novca. Sada vidimo da je država počela da se bavi tim slučajevima, to su zaista bili visoko pozicionirani funkcioneri. Zaista, kada država krene da proverava poslovanja tako visokopozicioniranih ljudi narodu šalje poruku da nema nedodirljivih, kao što je i bilo najavljeno. Ostaje nam da se nadamo da će to biti i procesuirano do kraja i da na ovome neće stati.

- To postoji u svakoj opštini u Srbiji, a nazivaju ih lokalni šerifi, lokalni funkcioneri i oni smatraju da su nedodirljivi. Međutim, tokom ove akcije se pokazalo da su i te kako dodirljivi. Ovde ima nekoliko nivoa suzbijanja same korupcije, od lokala, pa do ministarstva. Mislim da je sada 150 ljudi privedeno, uhapšeno, neki su u bekstvu, a tek nedelju dana traje sve ovo. Ako govorimo o lokalima, Vojvodini, okruzima, minstarstvima... To je jedna prizma i kada neko gleda predsednika, to svetlo se prelama preko predsednika opštine, pokrajine, ministarstva, pa tek onda dolazi do samog predsednika. Sada država radi temeljno, a neće se završiti tipa privedeno, pa pušteno, mislim da je sve tako učinjeno da nije sasvim slučajno što se baš ti ljudi privode.