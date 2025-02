Slušaj vest

"Govorio je da ga boli noga... A ja sam mu rekao da ćuti i da diše, da bismo imali vazduha", ovako se odvijao razgovor između vatrogasca Filipa Đuketića i povređenog muškarca koji su juče preživeli horor. Oni su ostali zatrpani u rupi dubokoj 7 metara usled odrona koji se dogodio u mestu Petka kod Lazarevca.

Višečasovna drama kakva se ne pamti odvijala se juče u naseljenom mestu kod Lazarevca kada je došlo do iznenadnog odrona zemlje, zarobivši prvo trojicu radnika dok su kopali kanal za toplovod na dubini od nekoliko metara.

Hrabri vatrogasac Filip, ne mareći za sopstveni život, spustio se u jamu kako bi ih spasao. Sekunde su odlučivale između života i smrti dok se tlo treslo ispod njih. U trenutku kada je shvatio da se zemlja ponovo obrušava, Filip je instinktivno svojim telom zaštitio trećeg unesrećenog, pružajući mu kiseonik i štiteći mu glavu od smrtonosnog pritiska.

Filip otkriva kako je sve počelo i kada je došlo do ponovnog obrušavanja u kojem je ostao zarobljen i on.

- Dobili smo dojavu da se u naseljenom mestu Petka, kod Lazarevca, nalazi povređeno lice koje je prekrivala neka zemlja. To je bila prvobitna dojava. Mi smo, ne znajući o čemu se radi, krenuli svakako sa vozilom koje je namenjeno isključivo za tehničke intervencije. Kad smo stigli na lice mesta, šef i ja smo izašli da vidimo o čemu se radi. On je rešio da se to obezbedi, da ne bi došlo do urušavanja zemlje, da se poture neke naše meleste, kukate i ostalo, ali nije primetio da je zemlja polako već krenula, dva lica su već bila unutra i pomagala trećem kojem je noga bila zaglavljena. Ja sam to primetio i instinktivno sam išao dole da izvučemo makar tu dvojicu napolje - prepričava hrabri Filip.

Iako je video pukotine na zemlji koje nisu slutile na dobro Filip je odlučio da se spusti i pomogne muškarcu koji je ostao zatrpan. Međutim, jedan trenutak nepažnje, a onda - katastrofa. Zemlja je popustila, odron se sručio, a jedan muškarac i Filip našli su se ispod pola tone zemlje.

- Sišao sam dole i rekao sam drugoj dvojici muškaraca "izađite, ja sam odgovorno lice, ovo je moj posao". Ja sam očekivao da će se nešto desiti u toj meri u kojoj je krenulo, video sam pukotine neke na zemlji, ali sam opet sišao dola da izvučem njih dvojicu. Oni su počeli da izlaze, ja sam krenuo da kopam ka tom trećem licu koje je bilo zaglavljeno. On je komunicirao sa mnom, on se video, ceo i u tom trenutku sam čuo da dolazi odron i čuo sam ostale kako govore "ne, ne, ne, pazi" i tako sam se ja samo vratio blago unazad da pokrijem njegovu glavu mojim telom i da mu pružim neku podršku da na leđima držim sve to što pada da bi on mogao da diše i tako je na kraju i bilo - priseća se Filip dramatičnih minuta kada je i njegov život bio u riziku.

Uspaničeni su komunicirali jedan sa drugim, a povređeni je, kako kaže Filip jaukao na šta mu je on odgovarao "ćuti, ćuti i diši". U jednom trenutku nakon višesatne borbe Filip je osetio ruku kolege na svojim leđima.

