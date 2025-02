Ovim rečima za Kurir počinje ispovest vatrogasac -spasilac u VSJ Lazarevac, Filip Đuketić, koji je svojim hrabrim podvigom pre dva dana pokazao koliko je i pored opasnog životnog poziva za koji se opredelio, a to je da pomaže ljudima u nevolji, često na kocki njegov, ali i život njegovih kolega. Podsetimo, 19. februara u mestu Petka kod Lazarevca dogodila se višečasovna drama kada je jednog radnika dok je sa dvojicom kolega kopao kanal za toplovod zatpala zemlja .

- Pre ove intervenicije bili smo već na jednoj i taman što smo došli u stanicu stigao je taj poziv. Nismo ni skinuli operemu, već samo odmah krenuli. Dojava je glasila da se u mestu Petka kod Lazarevca nalazi povređeno lice koje je zatrpala zemlja. To je bio taj prvi poziv i mi smo, ne znajući o čemu se radi, krenuli vozilom koje je namenjeno isključivo za tehničke intervencije i sa potrebnim alatom - počinje sa opisivanjem višečasovne drame vatrogasac Filip, koji se prilikom intervenicije i spašavanja povređenog i sam našao u opasnosti.

- Kada smo došli na teren, komandant je podelio zadatke, a prvi je svakako bi da se obezbedi mesto kako ne bi došlo do novog odrona zemlje. Moj posao je da prvi dolazim do mesta i da pružim pomoć povređenima. Kada sam došao, pogledao sam u rupu i u njoj video kako dvojica pomažu trećem muškarcu koji je zatrpan. Nisu imali opremu kod sebe, već su onako goloruku pokušavali da ljudski pomognu svom kolegi i drugu - navodi Đuketić, pa nastavlja:

- Agonija je usledila kada je došlo do drugog odrona. Slabije sam čuo kolege, ali sam i dalje znao da su tu i rade na spasavanju. Poslednji minut pre nego što smo spaseni ispod zemlje jedva sam disao. Uplašio sam se i ja . Ali sam u jednom trenutku osetio da me je kolega uhvatio za leđa, znao sam da su nas spasili - objašnjava Đuketić i dodaje:

- Noge su mi bile utrnule, predugo su bile zatrpane i odveli su me na VMA. Što se tiče spasavanja povređenog radnika on je ostao u rupi još sedam sati, jer nisu smeli odmah da ga izvuku. Predugo su mu noge, telo, bili pod zemljom i krv mu je bila zgrušena i u takvim situacijama povređeno lice ne sme odmah da se izvuče kako ne daj Bože ne bi došlo do amputacije nekog dela tela ili smrtnog ishoda.