- Ne bih to znao, niti šta je tužilaštvo namerilo. Imam iskustvo, pa pamtim i kada je Tito držao govor, pa 1963. godine sam bio pripravnik kod oca i u dva reda su nam izvodili optužene za korupciju i svi direktori su bili u zatvoru. Pa 1972. godine Tito napiše pismo i opet direktori odu u zatvor. Desilo se da ubiju Đinđića, onda počinje "Sablja" oko 12.000 ljudi je zatrpano u zatvor jer je u dvokrevetnoj sobi bilo četvorica, dvojica leže, dvojica stoje. Dakle, mnogo je uhapšenih u vezi sa "Sabljom" a negde oko 20 je optuženo i osuđeno. Bojim se da ne bude ponovljeno to, mnogo ljudi se hapsi pod pritiskom i studenata to moramo da kažemo jer je politička odluka da se nemilosrdno goni. Bojim se da ne bude tako da se pune zatvori, a da rezultati ne budu nikakvi ili slabi. Korupcija znači da je neko primio pare za to što je radio, to nisam siguran da je kod svih tako.