- Dražava je poslala jako snažnu poruku sa obzirom na to koliko ljudi je uhapšeno, i sa obzirom na to da su uhapšeni ljudi širom Srbije. Reč je o visokoj korupciji, očigledno su sada prikupljeni dokazi pa je došlo i do realizacije. Bitno je da su pod udarom zakona ljudi koji su pripadnici vladajuće stranke - kaže Obradović.

- Niš je veoma važan grad u Srbiji, to je mesto gde je opozicija na vlasti u jednoj opštini, a sve zato što je narod bio ljut i gnevan o predmetima o kojima je Niš brujao. Sada je došlo do reakcije institucija i to je poruka nezavisno od sudskih epiloga dobro uticati na sve one koji žele da se bave korupcijom - kaže Obradović.