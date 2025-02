"Mario Daser je izvanredan talenat. Međutim, to nije uvek bilo tako. Kao tinejdžer, bio je delikvent, krao je automobile i bio je u zatvoru. Tek kroz boks je pronašao volju za uspehom i disciplinu. Sa 19 godina postao je profesionalac, ali se dogodilo još nešto, njegova nova glad za uspehom uticala je i na njegove poslovne ciljeve. Danas je investitor u nekretnine i čak mu nemačka vlada iznajmljuje prostor. Mario Daser je postao multimilioner " - navodi se u uvodnom delu emisije pre nego što je i sam bokser počeo sa svojom životnom pričom.

Naveo je Mario na samom početku da je put do zvezda i uspeha veoma trnovit i da je morao da promeni okruženje kako bi se promenio.

- Morao sam i sebe promeniti. Želja. Morate to želeti, morate želeti da se promenite i morate verovati u sebe i prvo priznati da ste sami sebi prepreka. Tada ćete uspeti. Mislim da svi mi koji imamo uspeh i više novca imamo neku odgovornost. Potrebu da ukažemo ljudima koji to nemaju i da ih možda čak i finansijski podržimo. Da im pomognemo bilo to u vidu saveta ili da ih nekako motivišemo, da sve mogu i da kažu "da životu, a ne ne" - rekao je pre osam godina Mario.