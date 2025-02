"Nije to Dekster, to na slikama je glumac Nenad Jezdić"

Danas su pred sudom prikazane i fotografije optuženog Darija Đorđevića zvanog Dekster, na šta su optuženi Vračarci reagovali rekavši da to na slikama nije on, već glumac Nenad Jezdić, kao i da, prema rečima još jednog optuženog, liči više i na predsednika Severne Koreje, Kim Džong Un!

Optuženi Nikola Kačarević ranije je izjavio da poznaje Đorđevića, međutim da to na slikama kako tvrdi - nije on. Inače, na većini fotografija radi se o selfiju pomenute osobe, a putem Skaj aplikacije poslate su i slike gde pozira slikajući se u boksericama u ogledalu, a na jednoj slici slikao se u ogledalu go do pojasa.