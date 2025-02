Dragana Sotirovski je 25 godina bila novinar i šefica dopisništva RTS-a u Nišu pre nego što je novinarsku karijeru zamenila političkom i 2017. godine postala načelnica Nišavskog upravnog odbora. Funkciju gradonačelnice Niša obavljala od avgusta 2020. do avgusta 2024. godine, nakon čega se vratila na uredničko mesto u Radio-televiziji Srbije i to u niškom dopisništvu Drugog programa Radio Beograda. Novinarstvom je počela da se bavi 1992. godine. Od 2015. do 2017. godine bila je članica Lokalnog antikorupcijskog foruma Niša (LAF-a), a do kraja 2018. predsednica Komisije za informisanje Bugarskog nacionalnog saveta u Srbiji. U novembru 2021. godine na Skupštini SNS izabrana je za članicu Predsedništva stranke.