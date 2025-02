Slušaj vest

Rođen i odrastao na Vračaru u Beogradu, pohađao OŠ "Vladislav Ribnikar" kao i školu glume u pozoristu 'Dusko Radović". Dolazi iz porodice beogradskih intelektualaca koji su ostavili dubok trag u srpskoj kulturi 20 veka. Sa sedam godina imao je ulogu kultnoj seriji „Srećni ljudi“ jednog od braće Mitrović, koji su maltretirali malog Necu na putu do škole i otimali mu džeparac.

Baš ova uloga i poređenje poslužilo je prilikom analize njegovog lika i dela. Da li je u godinama koje su usledile ostao isti prestupnik koji maltretira okurženje, nekom otima ili je naprotiv neko ko štiti slabije, počev od životnja, žena koje su žrtve nasilja i dece koja su na meti pedofila.

Iza organizacije „Fortis“ koja na mrežama i ulicma nalazi pedofile i kasnije kači snimke tih ljudi, stoji gost Kurir televizije Pavle Bihali, osnivač „Levijatana“ čiju je zabranju delovanja zatražilo je Vrhovno javno tužilaštvo zbog sumnje da se iza paravana udruženja građana, zapravo krije paravojna formacija.

Upravo je Bihali bio gost "Crne hronike" na Kurir televiziji kod voditeljke Jelene Pejović kada je izneo turbulentne periode iz svog života.

Prvo se osvrnuo na najavu osnivanja partije Srpskih nacionalista zajedno sa Goranom Davidovićem i Mišom Vacićem:

- To su ljudi koji su orijentisani ka srpskoj tradiciji, ka vrednostima koje su se pogubile, vraćanju teza koje su se potpuno zamenile kako ne bismo došli u situaciju da mi pričamo da li je on, ona, ono i da li će se neko deklarisati kao riba ili krokodil sa četiri godine, nego da pričamo o nekim stvarima koje su bitne za Srbiju. Dakle, da ne pričamo o abortusima kao nekom uzvišenom činu, o ženama u crnom, o proustaškim organizacijama finansiranim od zapada koje večito pljuju i vređaju. Oni su napravili projekat "kako da muškarac ne ostane trudan" i uzmu za to milion i po dolara. Pa koji je to projekat, ja ću ga izneti za dva dolara, muškarac ne može da ostane trudan, završen projekat. To su stvari koje ne želim da vidim u Srbiji. Hoću da kažem da stvari i novac koja uzimaju ta udruženja za svoje izmišljene projekte, kako se uopšte predstavlja taj projekat. Naravno da nećemo da dopustimo da fetus ugrozi život majke u slučaju da je sepsa ili ako je žena silovana, dakle postoje izuzeci. Međutim, ako spavate sa 26, 27 godina i ne vodite računa, a imate abortuse svakih 60 dana, to je krivično delo ili bi trebalo da sačekamo da se to dete rodi i da imamo čedomorstva koja su sve češća, gde majke bacaju decu u taoletnu šolju, kante za đubre, dakle zakon mora to malo bolje da definiše. Mi imamo zacrtane društvene ciljeve.

Potom je pričao o svom životnom stilu i šta to propagira:

- Ja tako živim otkad znam za sebe, ne propagiram ništa spektakularno, to je strano nekome ko ne živi na taj način, pa mu je čudno. Ja sam davao i kola i satove za životinje, kada bih vam rekao koliki je minus od "Levijatana" ne biste mi verovali. Mislim na finansijski minus, ali je duševni ogroman plus i nije mi žao niti jednog dinara. To je jedna igra bez granica, džep koji nema dno, odnosno bunar koji nema dno, a ljudi koji su radili sa mnom znaju koliko smo para davali, a ništa nismo uzeli, niti nam je bila namera da uzmemo.

Ono što je šokiralo javnost jeste njegovo pojavljivanje na grobu Željka Ražnatovića Arkana, pa je Bihali pričao i o tekstu kojim je obrazložio svoje prisustvo na pomenutom mestu:

- Sve novine su objavile članak koji je stvarno ružan, Luka Bojović i Pavle Bihali anđeli pakla, ne znam šta znači to uopšte. Što je uopšte bitno što smo bili na pomenu gde idemo svake godine, ove godine je bilo interesantno jer je drugo došao, pa je bilo više novinara. Ja sam odrastao kod Željka u poslastičarnici i on je za mene učinio, dovoljno je učinio što me upoznao sa nekim ljudima koji su mi posle dosta pomogli u životu. Naravno, imao sam biološkog oca koji me je mnogo naučio, neko mi je rekao da nisam načitan, nego naslušan. Moj vokabular potiče od mog oca jer sam ja dosta slušao kako on govori, priča, izražava. Ova druga strana, moja druga porodica, me je naučila i nekim intelektualnim stvarima, vrednostima, prijateljstvu i za sve ove godine, na šta sam im beskrajno zahvalan, jeste što mi od njih niko ništa nikada nije tražio. Oni su me učili ljubavi prema životinjama, ljubavi prema slabijima, oni su me prihvatili kao dete, to su pošteni ljudi, neki su zahvatili i četiri rata, borili su se za svoju zemlju, a nisu dobili ništa. Oni su za mene pravi srpski heroji.

Bihali je za kraj pričao o svojoj biološkoj porodici, svom dedi koji je osnovao jednu od najjačih izdavačkih kuća u Evropi, na kojima su se obrazovale mnoge generacije, a interesantno je da Pavle govori četiri jezika:

"ZA MOG DEDU SU RADILI ALBERT AJNŠTAJN I PABLO PIKASO, PA SU GA KOMUNISTI UBILI" Izvor: Kurir televizija

- Moj deda je osnivač "Nolita", on je prvo držao časopis koji se zvao Nova literatura, da bi 1928. godine sa svojim bratom ušao u proces osnivanja "Nolita" što upravo označava ime časopisa. To je bila jedna od najjačih izdavačkih kuća u Evropi. Za mog dedu su radili Albert Ajnštajn, Pablo Pikaso, Džek London, nema ko nije. Nažalost, zato je i stradao, njega nije ubio Gestapo, nego komunisti zbog saradnje sa zapadnim silama, a on nije mogao drugačije da radi, već kada prevode knjige, ili imaju posla sa slikama, morali su da komuniciraju sa zapadom. On je imao knjižicu komunističke partije jer su svi morali da je imaju, ali nije bio ideološki crveno obojen, a to znam iz njegovih spisa i dnevnika, dakle on je bio prilično uspešan biznismen koji je iza sebe ostavio mnogo toga, ali još nisam uspeo da povratim "Nolit" što ne znači da neću, to je dug proces, to je moje nasleđe, moja porodica i moj deda na kojeg sam najponosniji na svetu jer je uveo lepotu u srpsku istoriju i umetnost, napisao par sjajnih knjiga, napravio sjajne slike.

