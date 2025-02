- Na dan pljačke smo dugo kružili autom oko vile. Automobil bele boje obezbedio nam je Albanac, a mi smo pre toga skinuli tablice i stavili lažne. Automobil je bio ukraden, ali ja to nisam znao. Daniel M. je vozio, Viktor D. je bio suvozač, a ja sam sedeo pozadi. Parkirali smo u sporednoj ulici da ne budemo sumnjivi. Daniel M. je potom prvi krenuo do vrata stana i sa sobom je nosio torbicu, koju je uvek imao sa sobom. Ja sam krenuo za njim i bio sam na pola puta do ulaznih vrata kada sam začuo zvono. Onda je Daniel M. razgovarao sa osobom koja je otvorila vrata. Bio sam predaleko da bih čuo razgovor, ali sam čuo muški glas. U početku je to bio normalan razgovor, a kada je Daniel M. ušao i kada su se vrata zatvorila, pretvorilo se u vikanje. Onda sam čuo "bam, bam, bam" - rekao je Danac pred sudskom govonicom pre nekoliko dana, a prenose lokalni mediji.