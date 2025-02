Kako se može videti iz dokumenata koje su prikupili istražitelji radeći na slučaju nestanka Amerikanke kolumbijskog porekla Ane Marije Henao Knežević, za koji je osumnjičen njen suprug, inače Srbin David Knežević, brat osumnjičenog je u junu 2024. godine ovlašćen kao korisnik jednog od korporativnih računa. U to vreme je David Knežević već bio u pritvoru pod sumnjom da je umešan u nestanak i ubistvo Ane Knežević u Španiji. Podsećanja radi, bračni par se sporio oko podele višemilionske imovine, a Ana se u glavni grad Španije preselila kako bi odmorila od burnog razvoda.

„21. oktobra 2024. godine, dok je bio u pritvoru, okrivljeni Knežević je pozvao Uglješu preko zatvorskog telefonskog sistema i taj poziv je snimljen. Kada je okrivljeni povezan sa Uglješom, Uglješa se može čuti kako vodi odvojen telefonski razgovor u vezi sa svojim pokušajem da pristupi poslovnom nalogu. Druga strana u razgovoru je od Uglješe tražila njegovo ime, a on se predstavio kao David Knežević. Uglješa je rekao da zove da potvrdi svoj identitet jer mu je nalog zaključan i ne može da pristupi svom nalogu onlajn. Predstavnik na liniji potom pita da li je u redu da mu postavlja pitanja kojim će potvrditi njegov identitet“, navodi se u dokumentima.

Istražujući nestanak i ubistvo Ane Knežević iz februara prošle godine, u koji su uključeni i federalni agenti, na radaru FBI se našao i Uglješa Knežević. On nije optužen ni za jedno krivično delo, ali policija sumnja da je bio umešan u uništavanje dokaza nakon ubistva. Naime, sumnja se da Uglješa ima neke informacije o tome šta se dogodilo sa Anom, a pojavili su se tragovi da je nešto radio na Davidovom računaru koji policija još nije locirala, to jest da je brisao određene podatke.

Dok su advokati Davida Kneževića tvrdili da je to zaustavljanje predstavljalo pritisak na odbranu, advokat koji zastupa Aninu porodicu najavljuje istragu u Srbiji, navodno zbog sumnje da su u uništavanje dokaza umeštani Davidovi brat i majka. Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je rečeno da ne poseduju takve informacije u ovom trenutku.

Policija je do sada utvrdila da su nadzorne kamere zgrade u Madridu snimile muškarca koji fizički veoma podseća na Kneževića, kako ulazi u zgradu sa koferom u ruci, prelepljuje kameru trakom, a potom sat vremena kasnije, takođe noseći kofer. Ana Knežević nikada nije usnimljena kako izlazi iz zgrade. Isti muškarac je snimljen kako u jednoj prodavnici u blizini kupuje lepljivu traku. Istražitelji su prikupili brojne dokaze koji ukazuju na to da je Knežević kobnih dana bio u Madridu, da je putovao nazad u Srbiju, čak postoji sumnja da se njenog tela, koje do danas nije pronađeno, otarasio na teritoriji naše zemlje.