Nakon pucnjave, nemački mediji sada su podsetili na njegovu i te kako zanimljivu biografiju, koju su opisali slikovito "od očaja do sjaja". U mnogobrojnim tekstovima može se pročitati da borca i hvale i kude, ali jedno je sigurno - uspeo je da iz siromašnog dela rodnog Minhena uspe i vine se u zvezde i postane milioner.

Mario Daser je hapšen tri puta, poslednji put se to dogodilo u avgustu 2019. kada je i proveo 11 meseci u pritvoru. Tada mu se na teret stavljalo krivično delo teška prevara. Daser je nakon što je izašao iz pritvora 27. jula 2020. pričao za jedan nemački mediji gde je detaljno opisao svoje dane iza rešetaka.

- Bilo je kao na filmu! Uhapšen sam na benzinskoj pumpi u Tirkhajmu i to u trenutku kada sam natočio benzin u svoj "ferari". Samo su pritrčali sa fantomkama, opkolili me i uperili automate u mene. Uz pretnju su me priveli - ispričao je Daser nakon što je pušten da se brani sa slobode.