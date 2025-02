Slušaj vest

Borba protiv korupcije i hapšenju ljudi iz tih kriminogenih sredina neprestano traje, a intezitet u protekle dve nedelje je na vrhuncu.

Gosti "Pulsa Srbije vikendom" na Kurir televiziji koji su se bavili ovom temom bili su Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi nova snaga Srbije", Željko Mašović, psiholog i Trivun Ivković, nekadašnji upravnik Kazneno popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovica.

Foto: Kurir Televizija

Marković je komentarisao hapšenje dinastije Tikić, s obzirom na to da se sumnja na dva sina, ćerku, samog oca, pa i suprugu:

- Rekao sam jednom da je Tikić pora kriminalaca koji su odavno u zatvoru, a koji je dobio pare, pa je on kasnije samo to rekonstruisao, znao je da gazde nisu tu više i da on produbljava i da bude glavni čovek u selu. Vidimo kako mu se ponašaju ćerka i sinovi, rade šta god hoće. Dakle, u svom selu ili gradu oni su bili šefovi, policija, sudije. Mene zanima šta je policija sve to vreme radila?

Ivković se osvrnuo na ovo pitanje Markovića, pa je odgovorio:

- To bi bila sprega policije i vlasti sa kriminalom. To se zove mafija. Običan seljak može da dogura do ovde samo ako ima spregu sa vlastima, policijom i kriminalcima. Taj je kupovao hektar zemlje za 200 evra, dobijao je zemlju, pa ko mu je to omogućio. Ovaj nije ni kurir, ni protir, ko je njemu omogućio da se toliko obogati. Ima mnogo takvih, ali izgleda da puštamo do određene granice.

"TIKIĆ JE ZNAO DA GAZDE NISU TU PA JE POSTAO GLAVNI ČOVEK U SELU" Izvor: Kurir televizija

Mašović je rekao da podržavao rad policije jer to podrazumeva napredak:

- Mi smo slali dugo tu podsvesnu poruku da sistem ne radi, pa bilo kakva naznaka da radi je dobra i treba je podržati. Mi krećemo sa pričama, a što ne ovo ili ono, to je dobro zahtevati, ali krenuli smo da napredujemo. Ne postoji način da neko bude u organizovanom kriminalu, a da to ne podrazumeva vlast, policiju i sve. Ljude su kaznili za razne banalnosti, ali to je jer je lako na sirotinju udariti, a ovo što sada gledamo su slučajevi stari bar nekoliko godina za koje smo svi znali. Ovaj Grčić je dobio nanogicu za milion evra, a on da nije uzeo dinara, oštetio je državu za skoro milijardu evra kada je palio ono blato i ne znam ni ja šta.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

EVO ŠTA JE PRONAĐENO U SEFU DRAGANA TIKIĆA: