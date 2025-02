- Stanković je bio udarna snaga Dragane Sotirovski. Ta ekipa oko bivše gradonačelnice je "vedrila i oblačila" u Nišu po mnogim pitanjima, od izbora izvođača radova do zapošljavanja jer bez njegove reči niko nije mogao da se zaposli u većini slučajeva. On je ujedno i predsednik nekog ruko-srpskog prijateljstva, to je neka počasna funkcija pa je navodno baš sada otišao u Rusiju zbog nekih administrativnih stvari. Ceo Niš se smejao kada Štab za vanredne situacije proglasi vanredno stanje zbog neke kišice koja padne i to je obično bilo propraćeno komentarom u narodu "da Neša Guska opet nešto muti" - priča nam naš izvor iz Gradske kuće u Nišu i dodaje: