U emisiji “ Puls Srbije ” koja se emituje na Kurir televiziji, gosti su analizirali najnoviju seriju hapšenja u Srbiji , postavljajući ključno pitanje da li je reč o suštinskom obračunu sa korupcijom ili je akcija samo privremeni politički manevar? Prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije, Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator i novinar, složili su se da su poslednji događaji značajni, ali da je pitanje do kojih nivoa će vlast biti spremna da ide.

- Kriminal je organizovan kada u njemu učestvuje veliki broj ljudi, i to vidimo i u ovoj istrazi. Važno je da građani vide da postoji strah od mita i korupcije, da to ne može biti uobičajena praksa u društvu. U kratkom periodu napravili smo veoma krupne korake, jer hapšenja vode do novih informacija i otkrivanja novih osumnjičenih.