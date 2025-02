- Meni će biti teško dok sam živa, ali to što je dobio 20 godina, to je sramota, i to jako velika. Mislim da bi više dobio da je ubio psa. Ubistvo je bilo namerno, da je slučajnost, onda i ajde, ali na ovaj način to učiniti, preći tolike kilometre, popeti se na sprat i ubiti ženu, to je stvarno strašno. Sasuo je 22 metka u moju ćerku, a u Bojića 6. Ne može mi biti lakše, jako je strašna stvar učinjena - rekla je Gnjidić, te se dotakla i momenta koji joj je tokom celog procesa sticanja pravde ostao najupečatljiviji: