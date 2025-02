- Zvao je svoje roditelje i njima je rekao da je ubio čoveka. Ako sam dobro razumela, oni su se sukobili u saobraćaju jer je Bogdan krenuo da taksira. Valjda ga je taj Uroš udario i on mu je uzvratio. Bez obzira na to žao mi je ubijenog tog čoveka. Verujem da je sve to bio splet nesrećnih i užasnih okolnosti. Bogdan pri zdravoj pameti tako nešto nikada ne bi uradio - kaže uplakana Milica.