Nedić je na samom početku izneo nanovije detalje do kojih je došla redakcija Kurira, a tiču se pomenutog ubistva i toga šta mu je prethodilo:

- Javnost je od sinoć uznemirena, vest je da je navodno pijani čovek prišao drugom čoveku i naneo mu ubode nožem. Vest koju sam dobio pre ulaska u studio, osmnjičeni za ubistvo je inače taksista, sinoć je vozio i prema našim saznanjima, zakačio je pešaka retrovizorom. Pešak je zapravo žrtva Bogdan T. Ubica je izašao iz kola, uzeo je nož koji je čuvao kao sredstvo samoodbrane ispod sedišta, na smrt je izbo Bogdana T., te je otišao kući i ispričao ženi šta je uradio. Iskasapio je čoveka, to je uznemirilo javnost. On je naravno uhapšen - objasnio je Nedić, te napomenuo:

- Zvao je svoje roditelje i njima je rekao da je ubio čoveka. Ako sam dobro razumela, oni su se sukobili u saobraćaju jer je Bogdan krenuo da taksira. Valjda ga je taj Uroš udario i on mu je uzvratio. Bez obzira na to žao mi je ubijenog tog čoveka. Verujem da je sve to bio splet nesrećnih i užasnih okolnosti. Bogdan pri zdravoj pameti tako nešto nikada ne bi uradio - kaže uplakana Milica.