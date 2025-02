Naime, A. A. je došao do prostorije u kojoj se čeka prozivanje za ukrcavanje na avion, pa je seo na prvu stolicu u redu od šest stolica, u koju prostoriju su došli i oštećena D. M. i njen muž T. M. koji je u ruci držao crnu papirnu kesu u kojoj su se nalazile lične stvari oštećene i nakit u ukupnoj vrednosti 1.743.534,27 dinara. Oštećena i njen suprug su takođe seli na stolice u istom redu, a T. M. je navedenu crnu kesu koju je držao u ruci spustio na stolicu pored stolice na kojoj je sedeo, a kada su krenuli da se ukrcaju na avion, T. M. je tu kesu zaboravio.



Okrivljeni je u nameri da prisvoji tuđu pokretnu stvar čijeg je vlasnika video, s obzirom da su zajedno čekali ukrcavanje na avion, čekao da se oštećena i njen suprug ukrcaju zajedno sa svim putnicima kako bi on među poslednjima ušao u avion. Uverivši se da se vlasnik neće vratiti po zaboravljeno, kao i da nijedan drugi putnik neće osoblju ukazati da je neko zaboravio kesu, ustao je sa stolice na kojoj je sedeo, uzeo svoje lične stvari pa prišao stolici na kojoj se nalazila kesa i uzeo i nju.



Dolaskom do kontrole nije obavestio osoblje da je putnik zaboravio ručni prtljag koji nije njegov, već je sa oduzetim stvarima prošao kontrolu i ukrcao se na avion, pa je letom za Frankfurt napustio teritoriju Republike Srbije.



Za krivično delo teška krađa je zaprećena kazna zatvora od dve do deset godina.