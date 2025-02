- Bila sam u kafiću s prijateljicom i njenim dečkom kad je do naš došao muškarac i predstavio nam se kao Kimi. Za šankom nas je ponudio pićem i rekao da ima 20 godina. Ponudio mi je da nešto povučem, ali mi nije rekao šta. Otišli smo do toaleta, on se progurao u ženski deo i ja sam ušla za njim. Ponudio mi je beli prašak koji je stavio na svoj telefon i napravio četiri crte. Ja sam kroz 10 evra napravljenih u smotuljak uvukla kroz nos dve crte, a on je povukao ostatak. Zatim sam otišla da potražim prijateljicu, ali je nisam našla u klubu. Ostalog se ne sećam jer sam to veče dosta konzumirala i alkohol - prisetila se delova te večeri "nestala" maloletnica i otkrila da se nekako, ali ne zna kako, zatim našla u autu "s Kimijem i prijateljima i da ju je policija odvela kad su stigli na granicu".