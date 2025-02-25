Slušaj vest

Nemački i švedski organi za sprovođenje zakona, uz podršku Evropola, pretresli su kuće tri osobe u Hamburgu, ali i u Švedskoj, za koje se sumnja da su povezane sa ubistvom srpskog državljanina Nenada Gajanovića Gaje (35) u Nemačkoj daleke 1996.

Istražitelji su izvršili upade u četvrtak, jer su dobili nove informacije o ubistvu Gajanovića koji je bio umešan u kriminalne poslove.

Napredak u istrazi usledio je nakon što je u septembru prošle godine nemačka policija ponudila nagradu od 5.000 evra za sve koji bi svojim saznanjima mogli da pomognu u razrešenju ove višedecenijske misterije.

Troje osumnjičenih

Ističe se takođe da je Evropol omogućio kontakt između nemačkih vlasti i holandskih, srpskih i švedskih istražnih organa, što je na kraju dovelo do identifikacije tri osumnjičene osobe za ubistvo, te da je pružio daljinsku operativnu podršku tokom pretresa, omogućavajući unakrsne provere informacija.

Gajanović je, inače, likvidiran 8. avgusta 1996. u Dimerlohauzenu u Nemačkoj, a pronađen je mrtav pored ukradenog crvenog "golfa", koji je bio izrešetan mecima na lokalnom putu.

"On je bio deo kriminalnih krugova i dobro poznat policiji po provalama u severnoj Nemačkoj. Veruje se da je živeo u Hamburgu i da se uoči ubistva krio u hotelu u Oldenburgu. Identitet njegovog egzekutora je do danas ostao nepoznat, ali tehnološki napredak u forenzici doveo je do revizije slučaja 2019. i njegovog obnavljanja. Nove metode analize i njihovi rezultati doveli su do nastavka istrage i formiranja Odeljenja za ubistva 'Gajo 96'. Ime je dobilo po nadimku žrtve i godini njegovog ubistva", saopštila je ranije nemačka policija.

Da bi istraga bila sveobuhvatnija, nemačke vlasti su zatražile podršku Evropola i pozvale sve one koji imaju bilo kakvu informaciju, ma koliko ona delovala beznačajno, da im to jave.

Foto: Printscreen/Europol

Snimljen dokumentarac

Po prvi put u istoriji, policija je producirala i kratak film u kome se nalaze do sada neobjavljeni detalji o ubistvu Gajanovića i originalne fotografije i izvodi iz istražnih dosijea. Film je urađen u tri verzije - nemačkoj, engleskoj i srpskoj.

"Namera filma je da apeluje na svedoke ili one koji mogu da daju informacije o ubistvu Gajanovića. Gledalac takođe dobija uvid koliko su istrage o organizovanom kriminalu morale biti teške, a pokazuje i koliko je zločin morao biti okrutan i podmukao," naveli su iz policije.

Nemački policijski inspektorat i tužilaštvo u Oldenburgu u zajedničkom saopštenju upozorili su javnost da su pojedini snimci i fotografije iz istrage uznemirujući.

Kurir.rs/Informer

PREMINUO MUŠKARAC UPUCAN U SURČINU: