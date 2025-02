Slušaj vest

Današanja emisija "Ni pet, ni šest" na Kurir televiziji, a kod voditeljke Jovane Grgurević, bavila se funkcionisanjem pravde ili prava u Srbiji.

Postoje slučajevi gde su kažnjeni ljudi koji nisu krivi i to može da bude hipotetički, ali postoje slučajevi gde je to i dokazano. Postoje i one okolnosti gde nije moguće adekvatno kazniti samog počinioca.

Foto: Kurir Televizija

Gosti koji su diskutovali o ovoj temi bili su psiholog Željko Mašović, potom Sonja Manojlović kojoj je sin osuđen na sedam godina zatvora, dr Mina Zirojević, doktor uporednog prava i Dragana Krunić, žrtva nasilja.

Mašović je pričao o kompleksnosti samog čoveka, pa je odgonetnuo da li postoje oni koji vrše nasilje kao odgovor na nepravdu, ali da u biti nisu nasilni, te da se to zaista posle ne ponovi:

- Postoji verovatno čovek koji nije sklon nasilju u takvim primerima, ali to su retki. Zavisi koliko vam se dozvoli, odnosno koliko se granica pomeri. Imamo varijante da najmirniji i najfiniji na ratištu prave najveće probleme, a ne ovi koji su bili problematični. Dakle, zavisi šta će čoveku da kao sloboda, čudna smo bića. Međutim, nasilnici, a pogotovo tog tipa kada vrše isto nad decom ili ženom, to rade upravo prema onima koji im ne mogu uzvratiti. Dakle, oni idu na varijantu da ta žrtva ne može da uzvrati i ili da će oprostiti sve, pa se granica pomera i onda je samo pitanje do kada će se izdržati.

Manojlović je spomenula situaciju svog deteta koje je osuđeno na sedam godina zatvora:

- Ne mogu ništa poznanicima i rodbini ni da odgovorim na to jer oni ne veruju da je on to uradio. On je osuđen da je silovao ženu i tukao dete. Nju kada sam prvi put videla, jednostavno sam je pročitala, uočila sam jednu zmiju. Ona se nije javljala posle tog prvog odlaska u stan. Moj sin je uzeo stan preko puta, jer je ona ostala u drugom stanju, da bismo mogli da joj pomognemo oko trudnoće i samog deteta, iako je nisam poznavala pre trudnoće. Moj sin je prvi put bio u februaru u njenom gradu, pa je u aprilu proslavio rođendan i tu su spavali, pa je posle deset dana njemu javila da je u drugom stanju, što praktično znači da se nisu ni zabavljali pre tog deteta. On voli decu, a imam i ćerku koja ima dete koju je on faktički odgajao zajedno sa nama. Ona nije htela kontakt sa nama, a došla je u stan koji je bukvalno dva metra od našeg stana. Moj sin je rekao da pustim i da je ona majka njegovog budućeg deteta, ali je i majka mog budućeg unučeta.

Zirojević se nadovezala na ovaj slučaj i analizirala da li je zaista moguće da je ovde učinjena greška koja je nevinog čoveka lišila slobode sedam godina:

- U ovakvim slučajevima sudu je i te kako teško da donese odluku. Bez obzira šta ko kaže, sud mora da ima dokaze, a neki ranije o tome razmišljaju, pa imaju pripremljene dokaze, dok druga strana bude nespremna i nema nikakve papire, svedoke, itd. Najteže je naći svedoke jer niko neće da svedoči na sudu jer je to veoma neprijatno. Sud može samo na osnovu dokaza da presudi. Dešavalo se, kada sam posmatrala iznutra tužilaštov, da oni gledaju papir gde piše koliko ima osuđenih za nasilje muškaraca, među kojima je bio jedan slučaj gde su se razvodili muž i žena i bila je svađa. To se desilo pored kola, kada mu je ona opsovala majku koja mu je živa, dakle nije mu toliko teško palo i on je nju išamarao. Ona je tužila njega i onda je on tužio nju. Pogodite ko je bio optužen? Na kraju se ispostavilo da je ona optužena jer je njemu toliko teško palo što mu je ona regularno opsovala majku, iako je majka zdrava i živa. Ona je dobila odgovor "pa dobro, udario je jer je bio ljut". Ružno je psovati, ali kod nas je to realno kolokvijalno.

Krunić se osvrnula na svoju situaciju kada je izbodena nožem od strane emotivnog partnera kada je bukvalno svoja creva držala u rukama, pa je otkrila zbog čega tako smelo izlazi u javnost i priča o tome:

Foto: Kurir Televizija

- Nekako mislim da će moj izlazak u javnost meni moći samo da pomogne. Prvenstveno se plašim da slučajno ne bude pušten iz pritvora jer obično znam da i kada nekog osude, da do presude on ima pravo na žalbu ili šta god, ali moj najveći strah je samo da on ne bude pušten iz pritvora. Možda ovo pomogne i nekoj ženi usput ako trpi nasilje, pa čuje moju priču, te da napusti nasilnika. Trenutno živim sa psom. Sada se ne plašim okoline, odnosno kada neko pokuca, pozvoni ili pozove jer znam da je zasad zatvoren. S druge strane, ako mi verujete, još uvek nisam sigurna u svoj osećaj, imam oscilacije u raspoloženju, plačem, pa se smejem, pokušavam i u glavi da preguram sve na najpozitivniji način. Imam podršku porodice i prijatelja, a idem i na razgovor kod psihijatra.

